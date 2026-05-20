Lottomatica, acquistate azioni proprie per oltre 6,57 milioni di euro

(Teleborsa) - Lottomatica Group , nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2026, ha comunicato di aver acquistato, dall'11 al 15 maggio 2026, complessivamente 250.244 azioni ordinarie al prezzo medio di 26,2668 euro per euro, per un controvalore pari a 6.573.115,13 euro.



Dall'inizio del Programma, Lottomatica ha acquistato 340.244 azioni ordinarie (pari allo 0,135% delle azioni ordinarie in circolazione).



Pertanto, al 15maggio 2026, il Gruppo detiene complessivamente 16.883.583 azioni proprie pari al 6,710% delle azioni ordinarie in circolazione.



Nel frattempo, sul listino milanese, l' azienda leader in Italia nel settore dei giochi registra una flessione dell'1,36% rispetto alla vigilia e si attesta a 25,37 euro.





Condividi

```