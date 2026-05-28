Sciopero trasporti, FS: effetti anche oltre orario astensione

(Teleborsa) - In vista dello sciopero nazionale proclamato da alcune sigle sindacali autonome, dalle ore 21 di oggi giovedì 28 maggio alle ore 21 di venerdì 29 maggio 2026, il Gruppo FS Italiane precisa che "gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale".



Per il trasporto del Regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9, e dalle ore 18 alle 21 di venerdì 29 maggio.



Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l’App di Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito, i canali social e web del Gruppo FS, il numero verde gratuito?800892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio.

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