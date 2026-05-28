Sciopero generale, venerdì nero: dai trasporti alla scuola

(Teleborsa) - Cortei e manifestazioni in tutta Italia in occasione dello sciopero generale indetto per domani, venerdì 29 maggio, dai sindacati di base Cub; Sgb; Adl Varese; Si Cobas; Usi; Usi Cit e dalle organizzazioni palestinesi in Italia Api e Gpi-Giovani Palestinesi Italiani.



Le principali iniziative si terranno a Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Genova, Torino, Savona, Milano, Bergamo; Catania e Palermo. Nel capoluogo lombardo il corteo partirà da piazza della Scala alle ore 9.30 per raggiungere l'Università Statale e la Prefettura, dove una delegazione composta dagli organizzatori della mobilitazione chiederà un incontro al prefetto.



Tra le rivendicazioni dello sciopero lo stop al "carovita generato dalle guerre", alla precarietà, agli sfratti e al "tentativo di negare il diritto allo sciopero e al dissenso e contro l'aumento delle spese militari". I sindacati di base chiedono anche "il recupero dei salari e delle pensioni e una tassazione equa".



Sul fronte internazionale i promotori della protesta dicono "no alle politiche di guerra" e contrastano "il genocidio in atto contro il popolo palestinese e quello libanese". Per questo chiedono di "interrompere ogni rapporto commerciale e politico con Israele".



A rischio ovviamente treni, bus e metro. In particolare, nella Capitale nel trasporto pubblico locale durante lo sciopero, riferisce l'Atac, il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge: da inizio servizio alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59. Nel territorio di Roma Capitale, infatti, lo sciopero riguarderà l'intera rete Atac e le reti degli esercenti Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis, Atr. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento e il servizio di bus a chiamata ClicBus Atac. A Milano l'Atm ha spiegato che linee potrebbero non essere garantite dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio.

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