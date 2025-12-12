Unicredit supporta la costruzione del nuovo Ospedale del Felettino

UniCredit

(Teleborsa) -eroga un, la società di scopo controllata dalla Guerrato(al 95%) e partecipata dalla Di Carlo (al 5%) per la realizzazione delL’operazione prende la forma di une si articola in: unadi euro, con scadenza nel 2035 e unada 5 milioni di euro, con scadenza nel 2028.UniCredit ha svolto il ruolo Global Coordinator e Bookrunner, Original Mandated Lead Arranger, Finanziatore, Banca Agente e BancaDepositaria, confermando la propria capacità di supportare progetti complessi e di rilevanza sociale nonché la leadership in Italia nell’ambito dei finanziamenti ad iniziative di partenariato pubblico-Privato nel settore sanitario.Il finanziamentosulla base del Social Framework di UniCredit ispirato ai principi ICMA (International Capital Market Association) e EU Social Taxonomy, in quantoe la qualità della vita delle comunità locali. La costruzione del nuovo presidio ospedaliero avrà infatti unsul territorio: consentirà di ampliare l’assistenza sanitaria nella provincia di La Spezia,per visite, esami e ricoveri, e rispondendo alla crescente domanda di cure legata all’elevata percentuale di popolazione over 65. L’opera contribuirà, altresì, a ridurre la mobilità sanitaria verso altre regioni, rafforzando il sistema sanitario ligure.Il nuovo ospedale, a La Spezia, e si estenderà su una. La struttura sarà composta da, con nove piani più un livello tecnico interrato, e offrirà. Sono previsti 889 posti auto (di cui 23 riservati a persone con disabilità) e 76 posti moto, oltre a spazi verdi e percorsi progettati per minimizzare le interferenze tra i flussi e migliorare l’integrazione paesaggistica e ambientale."L’Intervento finanziario a favore di Felettino Hospital Service traguarda una milestone imprescindibile e fondamentale per larealizzazione del nuovo Felettino. L'atto siglato costituisce una garanzia finanziaria molto solida che consente a tutti i soggetti coinvolti di programmare l’esecuzione dei lavori, nel rispetto dei tempi previsti e con tutte le condizioni anche economiche necessarie per completare questa indispensabile infrastruttura ospedaliera della Liguria", commentano il presidente di Regione Liguriae l' assessore regionale all’Edilizia ospedaliera"Con questo finanziamento UniCredit conferma il proprio impegno a sostegno delle comunità e dei territori in cui opera – ha dichiarato, Deputy Head of Italy di UniCredit. - Il nuovo Ospedale di Felettino, migliorando l’accesso ai servizi sanitari e rispondendo alle esigenze di un territorio in evoluzione, sarà un punto di riferimento per la Liguria. Siamo orgogliosi di contribuire alla realizzazione di un progetto che rafforza il sistema sanitario locale e genera valore sociale duraturo"."Il finanziamento a favore del Felettino, assume una connotazione altamente strategica in quanto concorre a realizzare un centro dicura ad alta complessità ed intensità, rispondendo all’esigenza di una sanità regionale sempre più efficiente ed efficace. Come Gruppo Di Carlo e come Guerrato siamo orgogliosi di poter contribuire alla realizzazione di questa grande opera nello spirito e nella logica dellapartnership pubblico-privato”, affermapatron dell’omonimo Gruppo."Questa operazione è un ulteriore e fondamentale tassello verso la realizzazione del nuovo Felettino ed apre il progetto ad una nuova fase che vedrà consegnata alla Città e alla provincia di La Spezia e a tutta la Regione Liguria, un ospedale performante, efficiente, accogliente e idoneo alla cura e all’umanizzazione dei cittadini", spiegachief operating officer della Guerrato.