Piazza Affari: positiva la giornata per Unicredit

(Teleborsa) - Balza in avanti l' istituto di credito , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,56%.



Lo scenario su base settimanale di Unicredit rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico della banca di Piazza Gae Aulenti mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 58,43 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 63,99. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 55,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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