Fisco: stop ricevute pos, verso superamento scontrini carta

(Teleborsa) - Le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari possono essere utilizzate, in luogo delle ricevute di carta emesse dai Pos al pagamento con carta di credito, debito e prepagata. Approvato in Cdm il 29
gennaio 2026 il decreto Pnrr
punta al superamento graduale degli scontrini cartacei.
Entrata in vigore da inizio 2026, la misura diventerà pienamente operativa agli inizi di marzo
quando sarà messa a disposizione nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate la possibilità di abbinamento digitale tra i terminali e i registratori di cassa.
Nel dettaglio l'articolo 8 del Decreto Pnrr
"introduce la digitalizzazione delle ricevute Pos, eliminando l'obbligo di conservazione decennale dei documenti cartacei per i pagamenti elettronici. Questa misura semplifica la gestione contabile, consentendo l'uso dei tracciati digitali inviati da banche o istituti finanziari".
La modalità di pagamento con strumenti tracciabili è già indicata nei documenti commerciali, cioè negli scontrini, quindi basterà conservare questi per aver diritto alle detrazioni nel 730 (senza continuare a tenere anche quelli del Pos).
In merito alle ricevute da conservare ai fini fiscali
"si abolisce l'obbligo di conservazione cartacea delle ricevute per i pagamenti effettuati verso la Pubblica Amministrazione attraverso canali elettronici (come il sistema pagoPA). L'amministrazione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento consultando i propri flussi informatici o quelli della piattaforma nazionale, senza poter richiedere al cittadino l'esibizione della ricevuta, anche a fini fiscali e di detrazione".