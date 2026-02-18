ABI, Massimo Tononi componente del Consiglio della Federazione Bancaria Europea

(Teleborsa) - Il Comitato esecutivo dell'ABI ha indicato il Vice Presidentecome(FBE), di cui il Direttore Generale dell'ABI, Marco Elio Rottigni, è membro del Comitato Esecutivo. La nomina di Tononi avviene a seguito della scomparsa di Maurizio Sella per lungo tempo rappresentante dell'ABI nel Consiglio della FBE.Il Consiglio della Federazione Bancaria Europea è composto dadella FBE. Il Consiglio è l'organo deputato ad approvare i conti annuali, modificare lo statuto, deliberare sulla missione e la cessazione degli associati, nonché assumere decisioni di natura strategica e politica in merito alle principali questioni di cui si occupa la Federazione.