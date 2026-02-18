Milano 15:55
46.356 +1,29%
Nasdaq 15:55
24.823 +0,49%
Dow Jones 15:56
49.761 +0,46%
Londra 15:56
10.700 +1,36%
Francoforte 15:55
25.228 +0,92%

ABI, Massimo Tononi componente del Consiglio della Federazione Bancaria Europea

Banche, Economia
ABI, Massimo Tononi componente del Consiglio della Federazione Bancaria Europea
(Teleborsa) - Il Comitato esecutivo dell'ABI ha indicato il Vice Presidente Massimo Tononi come componente del Consiglio della Federazione Bancaria Europea (FBE), di cui il Direttore Generale dell'ABI, Marco Elio Rottigni, è membro del Comitato Esecutivo. La nomina di Tononi avviene a seguito della scomparsa di Maurizio Sella per lungo tempo rappresentante dell'ABI nel Consiglio della FBE.

Il Consiglio della Federazione Bancaria Europea è composto da un rappresentante per ciascuna delle 33 Associazioni bancarie componenti della FBE. Il Consiglio è l'organo deputato ad approvare i conti annuali, modificare lo statuto, deliberare sulla missione e la cessazione degli associati, nonché assumere decisioni di natura strategica e politica in merito alle principali questioni di cui si occupa la Federazione.
Condividi
```