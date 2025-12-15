Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 19:57
25.143 -0,21%
Dow Jones 19:57
48.373 -0,18%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 12/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 12/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 12 dicembre

Sostanziale invarianza per il FTSE Mid Cap, che archivia la seduta con un -0,07%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE Mid Cap, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 58.573. Primo supporto visto a 58.227. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 58.104.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```