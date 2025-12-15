Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 12/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 dicembre
Sostanziale invarianza per il FTSE Mid Cap, che archivia la seduta con un -0,07%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE Mid Cap, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 58.573. Primo supporto visto a 58.227. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 58.104.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)