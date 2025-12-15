Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 12/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 dicembre
La giornata del 12 dicembre chiude piatta per l'indice svizzero, che riporta un -0,14%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dello SMI (Swiss Market Index). Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 12.950,1. Primo supporto a 12.856,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 12.824,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)