Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 10/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 marzo
Composto rialzo per l'indice svizzero, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,50%.
Lo status tecnico dello SMI (Swiss Market Index) mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 12.873,3, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 13.383,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 12.681,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)