Milano 11:13
44.817 -0,85%
Nasdaq 10-mar
24.956 0,00%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 11:13
10.320 -0,89%
Francoforte 11:13
23.609 -1,50%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 10/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 10/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 marzo

Composto rialzo per l'indice svizzero, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,50%.

Lo status tecnico dello SMI (Swiss Market Index) mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 12.873,3, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 13.383,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 12.681,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```