Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,55%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 3.867,92 punti

In breve, Finanza
Shanghai porta a casa un calo dello 0,55%, con chiusura a 3.867,92 punti.
