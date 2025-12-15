Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:01
25.148 -0,19%
Dow Jones 20:01
48.368 -0,19%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dell'1,26% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta in utile a 44.062,78 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dell'1,26% alle 16:00
Spunto rialzista dell'1,26% per Milano, alle 16:00, che continua le contrattazioni a 44.062,78 punti.
Condividi
```