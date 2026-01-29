Milano
15:57
45.374
+0,52%
Nasdaq
15:57
25.793
-0,88%
Dow Jones
15:57
49.075
+0,12%
Londra
15:57
10.242
+0,86%
Francoforte
15:57
24.474
-1,41%
Giovedì 29 Gennaio 2026, ore 16.14
Home Page
/
Notizie
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,42% alle 16:00
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,42% alle 16:00
Il FTSE MIB passa di mano a 45.327,93 punti
In breve
,
Finanza
29 gennaio 2026 - 16.00
Milano segna un modesto +0,42% alle 16:00 e allunga timidamente il passo a 45.327,93 punti.
FTSE MIB
+0,67%
FTSE MIB
+0,67%
