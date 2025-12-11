LARP: l’economia dell’immaginazione

(Teleborsa) - Il LARP
, il gioco di ruolo dal vivo, non è più un hobby per pochi appassionati o una fissazione per simpatici nerd
: sta diventando un fenomeno che genera movimento economico, turismo e ricadute territoriali
misurabili. In tutta Europa gli eventi strutturati attirano centinaia di giocatori che restano tre, quattro, a volte cinque giorni in località spesso periferiche, occupano strutture ricettive, acquistano prodotti del territorio e contribuiscono a dare visibilità a luoghi che difficilmente rientrerebbero nei circuiti turistici tradizionali. Non ci sono dati strutturati o stime economiche, ma facendo una stima generica, ogni partecipante investe
una cifra che, per LARP di più giorni, si aggira tra i 400 e i 900 euro
tra biglietti, trasporti, food e alloggio: una spesa che, su larga scala, trasforma il LARP in un micro-motore economico capace di portare nuova linfa a territori a bassa densità culturale ed eventi che, proprio per la loro natura immersiva, attraggono un pubblico internazionale.
È anche da qui che nasce LARP FORUM 2025
, il primo convegno nazionale dedicato al gioco di ruolo dal vivo, in programma dal 12 al 14 dicembre alla Scuola IMT Alti Studi Lucca
. Un appuntamento che mette insieme università, istituzioni culturali, associazioni e professionisti, riconoscendo ufficialmente il LARP come un settore emergente in cui convergono performance, formazione, psicologia, arte e ricerca. Per tre giorni il complesso di San Francesco diventerà un laboratorio interdisciplinare in cui studiosi e organizzatori analizzano il medium nelle sue forme più avanzate, dalle applicazioni educative alle sperimentazioni artistiche, fino ai serious game sviluppati in collaborazione con enti pubblici e realtà militari.
Dentro il programma trova spazio anche una riflessione che, nel mondo del LARP, è diventata ormai inevitabile: la sostenibilità economica degli eventi. La talk “Ma ti pagano?”,
dedicata alla fragilità strutturale del settore, affronta senza giri di parole il divario tra il valore culturale e sociale prodotto da questi eventi e la difficoltà a renderli economicamente stabili. Il LARP richiede mesi di progettazione, competenze trasversali, logistica complessa, ma nella maggior parte dei casi si regge ancora sul volontariato e su entrate che coprono appena le spese vive. Un paradosso che ricorda da vicino quello di molte produzioni culturali considerate non remunerative, nonostante la loro funzione pubblica e il loro impatto sulle comunità.
LARP FORUM 2025 arriva così in un momento di trasformazione: da un lato il riconoscimento accademico e istituzionale
, dall’altro una crescita del pubblico e un’espansione dei contesti in cui il LARP viene applicato, dalla scuola alla formazione, dalla divulgazione scientifica ai percorsi di cittadinanza attiva. È il segno che questo linguaggio, nato come gioco, sta diventando una forma culturale complessa capace di generare valore, economia, pensiero critico e nuovi modelli di partecipazione. E che la domanda “ma ti pagano?” potrebbe presto lasciare spazio a un’altra: “che cosa può diventare il LARP nei prossimi anni?”.(Foto: Foto di Martina Montenegro)