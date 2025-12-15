Milano 12:16
Enel acquista portafoglio eolico in Germania: contributo di 10 milioni all'EBITDA

(Teleborsa) - Enel, colosso energetico italiano, ha perfezionato l'acquisizione di un portafoglio composto da due impianti eolici onshore in Germania che hanno una potenza installata complessiva di 51 MW.

L'operazione apporta un contributo di circa 10 milioni di euro l'anno all'EBITDA ordinario di Gruppo, grazie ad una tariffa regolata in regime di feed-in premium, che garantisce un livello minimo di remunerazione qualora i prezzi di vendita sul mercato risultino inferiori alla soglia prevista.

Questa operazione, con un enterprise value di circa 80 milioni di euro, rappresenta la prima significativa acquisizione del Gruppo Enel di un portafoglio di impianti operativi in Germania, un mercato chiave all'interno della strategia di espansione geografica del Gruppo. Tale strategia prevede una crescita nel settore delle rinnovabili anche attraverso acquisizioni mirate, focalizzandosi su aree caratterizzate da
stabilità regolatoria e macroeconomica.
