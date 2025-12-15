Enel acquista portafoglio eolico in Germania: contributo di 10 milioni all'EBITDA

Enel

(Teleborsa) -, colosso energetico italiano, ha perfezionato l'composto dache hanno una potenza installata complessiva di 51 MW.L'operazione apporta undi Gruppo, grazie ad una tariffa regolata in regime di feed-in premium, che garantisce un livello minimo di remunerazione qualora i prezzi di vendita sul mercato risultino inferiori alla soglia prevista.Questa operazione, con un, rappresenta la prima significativa acquisizione del Gruppo Enel di un portafoglio di impianti operativi in Germania, un mercato chiave all'interno della strategia di espansione geografica del Gruppo. Tale strategia prevede una crescita nel settore delle rinnovabili anche attraverso acquisizioni mirate, focalizzandosi su aree caratterizzate dastabilità regolatoria e macroeconomica.