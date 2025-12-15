Francoforte: risultato positivo per TUI

TUI

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,14%.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.La tendenza di breve dimoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 8,46 Euro e supporto a 8,28. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 8,64.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)