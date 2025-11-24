Francoforte: andamento rialzista per TUI

(Teleborsa) - Balza in avanti TUI
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,05%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che TUI
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,9%, rispetto a -2,78% del Germany MDAX
).
L'analisi di breve periodo di TUI
mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 7,731 Euro e supporto a 7,591. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 7,871.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)