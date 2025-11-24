Milano 13:32
42.304 -0,84%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:32
9.562 +0,23%
Francoforte 13:32
23.231 +0,60%

Francoforte: andamento rialzista per TUI

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento rialzista per TUI
(Teleborsa) - Balza in avanti TUI, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,05%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che TUI mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,9%, rispetto a -2,78% del Germany MDAX).


L'analisi di breve periodo di TUI mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 7,731 Euro e supporto a 7,591. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 7,871.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```