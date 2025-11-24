Francoforte: andamento rialzista per TUI

TUI

(Teleborsa) - Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,05%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,9%, rispetto a -2,78% del).L'analisi di breve periodo dimette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 7,731 Euro e supporto a 7,591. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 7,871.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)