Appuntamenti macroeconomici del 13 febbraio 2026

(Teleborsa) - Venerdì 13/02/2026
08:00 Germania
: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 1,2%)
08:00 Germania
: Prezzi ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,9%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,4%; preced. 0,3%)
11:00 Unione Europea
: Occupazione, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea
: PIL, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,4%)
11:00 Unione Europea
: Bilancia commerciale (atteso 11,8 Mld Euro; preced. 9,9 Mld Euro)
11:00 Unione Europea
: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0,3%)
14:30 USA
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,5%; preced. 2,7%)
14:30 USA
14:30 USA
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)