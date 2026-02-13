Milano 12-feb
46.223 0,00%
Nasdaq 12-feb
24.688 -2,04%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12-feb
10.402 0,00%
Francoforte 12-feb
24.853 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 13 febbraio 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 13 febbraio 2026
(Teleborsa) -
Venerdì 13/02/2026
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 1,2%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,9%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,4%; preced. 0,3%)
11:00 Unione Europea: Occupazione, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea: PIL, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,4%)
11:00 Unione Europea: Bilancia commerciale (atteso 11,8 Mld Euro; preced. 9,9 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0,3%)
14:30 USA: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,5%; preced. 2,7%)
14:30 USA: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
```