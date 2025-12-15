Milano
Indice NAHB USA in dicembre
15 dicembre 2025 - 16.05
USA,
Indice NAHB in dicembre pari a 39 punti
, in aumento rispetto al precedente 38 punti (la previsione era 38 punti).
