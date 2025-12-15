Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:10
25.142 -0,22%
Dow Jones 20:10
48.375 -0,17%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Londra: scambi al rialzo per Phoenix Group Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi al rialzo per Phoenix Group Holdings
Rialzo marcato per l'azienda attiva nel settore del risparmio e della pensione a lungo termine, che tratta in utile del 2,66% sui valori precedenti.
Condividi
```