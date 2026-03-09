Ancora in rosso Wall Street, posizione del G7 rallenta il rally del petrolio

(Teleborsa) - Segno meno per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Dow Jones
che accusa una discesa dell'1,03%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l'S&P-500
, che continua la giornata sotto la parità a 6.701 punti.
Poco sotto la parità il Nasdaq 100
(-0,25%); sulla stessa linea, sotto la parità l'S&P 100
, che mostra un calo dello 0,53%.
In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti finanziario
(-2,01%), beni di consumo secondari
(-1,88%) e materiali
(-1,25%).
Wall Street prosegue la sessione in territorio negativo, appesantita dall'escalation
del conflitto tra Stati Uniti
, Israele
e Iran
. Nonostante un tentativo di recupero a metà giornata, il sentiment resta fragile.
Il mercato è scosso dall'estrema volatilità del greggio
. In mattinata, il Brent e il WTI sono schizzati vicino ai 120 dollari al barile a causa dei rischi legati allo Stretto di Hormuz
e alla nomina del "falco" Mojtaba Khamenei come nuova Guida Suprema iraniana.
A raffreddare il rally del petrolio
la comunicazione
dei ministri delle Finanze del G7
dopo la riunione
con Fondo monetario internazionale, Banca Mondiale, OCSE e Agenzia internazionale dell'energia (IEA) per discutere del conflitto in Medio Oriente. "Continueremo a monitorare attentamente la situazione e gli sviluppi nei mercati energetici e ci incontreremo quando necessario per scambiare informazioni e coordinarci all'interno del G7 e con i partner internazionali. Siamo pronti ad adottare le misure necessarie
, anche per sostenere l'approvvigionamento energetico globale, come lo svincolo delle scorte
", hanno assicurato.
Sebbene i prezzi abbiano ritracciato – con il Brent intorno ai 99,5 dollari (+7,2%), il timore di uno shock energetico persistente continua ad alimentare i timori legati a inflazione
e ad una possibile recessione
.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Caterpillar
(+1,36%), Amgen
(+1,03%), Johnson & Johnson
(+0,99%) e Nvidia
(+0,97%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Boeing
, che prosegue le contrattazioni a -3,29%.
Seduta negativa per Cisco Systems
, che mostra una perdita del 3,15%.
Sotto pressione Home Depot
, che accusa un calo del 2,88%.
Scivola 3M
, con un netto svantaggio del 2,77%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Western Digital
(+4,86%), Broadcom
(+3,89%), KLA-Tencor
(+3,58%) e MicroStrategy Incorporated
(+3,10%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Atlassian
, che ottiene -3,87%.
In rosso Booking Holdings
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,79%.
Spicca la prestazione negativa di Axon Enterprise
, che scende del 3,46%. Comcast Corporation
scende del 3,23%.