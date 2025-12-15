Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:16
25.121 -0,30%
Dow Jones 20:16
48.363 -0,20%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

New York: profondo rosso per LyondellBasell Industries

Migliori e peggiori
New York: profondo rosso per LyondellBasell Industries
(Teleborsa) - Ribasso per la società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione, che tratta in perdita del 4,30% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di LyondellBasell Industries rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo di LyondellBasell Industries ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 43,61 USD. Supporto a 41,89. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 45,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```