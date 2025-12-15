New York: profondo rosso per LyondellBasell Industries

società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione

LyondellBasell Industries

LyondellBasell Industries

(Teleborsa) - Ribasso per la, che tratta in perdita del 4,30% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 43,61 USD. Supporto a 41,89. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 45,33.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)