New York: sviluppi positivi per Akamai Technologies

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il provider americano di piattaforme internet per l'e-business, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,66%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Akamai Technologies rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve del fornitore americano di software e servizi per siti Web è in rafforzamento con area di resistenza vista a 90,68 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 88,44. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 92,92.

