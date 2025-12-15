New York: sviluppi positivi per Akamai Technologies

provider americano di piattaforme internet per l'e-business

S&P-500

Akamai Technologies

fornitore americano di software e servizi per siti Web

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,66%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 90,68 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 88,44. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 92,92.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)