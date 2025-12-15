Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:23
25.126 -0,28%
Dow Jones 20:23
48.375 -0,17%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Piazza Affari: risultato positivo per Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Balza in avanti l'istituto di credito lombardo, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,88%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Popolare di Sondrio più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 15,77 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 15,62. L'equilibrata forza rialzista di Banca Popolare di Sondrio è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 15,91.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
