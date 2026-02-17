Auto elettriche, incentivi solo se il 70% della componentistica sarà europea

(Teleborsa) - Giro di vite della UE sulle auto elettriche
, finalizzato a proteggere le case d'auto europee
contro l'agguerrita concorrenza cinese a basso costo. Secondo il Financial Times, la Commissione europea sta mettendo a punto un piano che prevede la possibilità di usufruire degli incentivi solo per le auto elettriche
che hanno il 70% dei componenti prodotti in uno degli Stati membri
.
Lo prevede l'Industrial Accelerator Act
che sarà pubblicato il prossimo 25 febbraio
. La disposizione - spiega il quotidiano finanziario - non riguarda solo le auto full electric, ma anche i veicoli ibridi ed a celle a combustibile che beneficiano di incentivi statali per l'acquisto o il noleggio di auto elettriche per enti pubblici. I veicoli dovranno essere assemblati in UE ed avere almeno il 70% della componentistica, esclusa la batteria, fabbricata in uno stato dell'Unione, ma anche la batteria dovrà avere componentistica europea.
Sempre la UE imporrà che almeno il 25% dei prodotti in alluminio e il 30% delle materie plastiche
utilizzate per la realizzazione di porte e finestre nel settore edile
dovrà essere prodotto in uno Stato membro per poter usufruire dei sussidi governativi o per gli appalti pubblici.L'obiettivo
dell'Industrial Accelerator Act è chiaro: salvare l'industria manifatturiera europea
che vale 2,6 trilioni di euro e proteggere le industrie europee, imponendo che gli appalti pubblici tengano conto anche delle emissioni di carbonio. Una misura volta dunque a contrastare la crisi
che ha duramente colpito il settore manifatturiero, in primis quello dell'auto, costringendo le aziende a chiudere stabilimenti e licenziare il migliaia di persone.