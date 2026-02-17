Auto elettriche, incentivi solo se il 70% della componentistica sarà europea

(Teleborsa) -, finalizzato acontro l'agguerrita concorrenza cinese a basso costo. Secondo il Financial Times, la Commissione europea sta mettendo a punto un piano che prevede la possibilità di usufruire degliche hanno ilLo prevede l'che sarà pubblicato il prossimo. La disposizione - spiega il quotidiano finanziario - non riguarda solo le auto full electric, ma anche i veicoli ibridi ed a celle a combustibile che beneficiano di incentivi statali per l'acquisto o il noleggio di auto elettriche per enti pubblici. I veicoli dovranno essere assemblati in UE ed avere almeno il 70% della componentistica, esclusa la batteria, fabbricata in uno stato dell'Unione, ma anche la batteria dovrà avere componentistica europea.Sempre la UE imporrà cheutilizzate per la realizzazione didovrà essere prodotto in uno Stato membro per poter usufruire dei sussidi governativi o per gli appalti pubblici.dell'Industrial Accelerator Act è chiaro:che vale 2,6 trilioni di euro e proteggere le industrie europee, imponendo che gli appalti pubblici tengano conto anche delle emissioni di carbonio. Una misura volta dunque ache ha duramente colpito il settore manifatturiero, in primis quello dell'auto, costringendo le aziende a chiudere stabilimenti e licenziare il migliaia di persone.