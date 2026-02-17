IA, Urso giovedì a summit a New Delhi

(Teleborsa) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italyal termine del Consiglio dei ministri di domani partirà per l’India, dove giovedì 19 febbraio interverrà - in rappresentanza della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni - all’AI Impact Summit in corso a New Delhi.- spiega la nota - prenderà parte alla sessione inaugurale alla presenza del Primo Ministro indiano Narendra Modi. A seguire interverrà quindi alla 'Discussione Ministeriale di Alto Livello', contribuendo al confronto tra i rappresentanti governativi sulle strategie comuni per uno sviluppo etico, sicuro e sostenibile dell’intelligenza artificiale.italiana si inserisce nel quadro del rafforzamento del partenariato strategico tra Italia e India e conferma l’impegno del Governo a promuovere l’intelligenza artificiale come leva per una crescita inclusiva, uno sviluppo equo e sostenibile. Il Summit mira a rafforzare le capacità globali nel settore attraverso azioni multilaterali concrete, favorendo un’innovazione condivisa e responsabile, con particolare attenzione al capitale umano, all’inclusione sociale, alla sicurezza e affidabilità dei sistemi, alla resilienza, alla ricerca scientifica e alle applicazioni per lo sviluppo economico e il bene comune.il Ministro visiterà l’AI Impact Expo, dove incontrerà imprese e startup italiane presenti al Padiglione Italia, a testimonianza del dinamismo e della capacità innovativa del nostro sistema produttivo nel settore. È inoltre prevista una visita al padiglione dell’AI Hub for Sustainable Development, programma lanciato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy durante la Presidenza italiana del G7 con l’obiettivo di accelerare la crescita industriale e tecnologica in Africa attraverso un utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale.sono in agenda infine incontri bilaterali con aziende e rappresentanti istituzionali, tra cui il Ministro dell’Informazione ed Elettronica indiano Ashwini Vaishnaw, per approfondire le opportunità di collaborazione industriale e tecnologica tra i duedopo gli analoghi Summit di Londra, Parigi e Seul - rappresenta un ulteriore passo nel percorso di posizionamento dell’Italia tra i protagonisti del dibattito globale sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di coniugare competitività, responsabilità e sviluppo sostenibile.