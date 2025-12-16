Milano 17:35
43.990 -0,29%
Nasdaq 20:58
25.070 +0,01%
Dow Jones 20:58
48.060 -0,74%
Londra 17:35
9.685 -0,68%
Francoforte 17:35
24.077 -0,63%

Borsa: Calo per il Dow Jones, in perdita dello 0,89% alle 19:30

Il Dow Jones continua gli scambi a 47.987,67 punti

In breve, Finanza
Borsa: Calo per il Dow Jones, in perdita dello 0,89% alle 19:30
Sottotono l'indice dei colossi USA che passa di mano con un ribasso dello 0,89% alle 19:30 e si muove in territorio negativo a 47.987,67 punti.
Condividi
```