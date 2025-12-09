Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 22:00
25.669 +0,16%
Dow Jones 22:02
47.560 -0,38%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,25% alle 19:30

Il Dow Jones passa di mano a 47.622,16 punti

L'indice del principale listino USA tratta in ribasso dello 0,25% alle 19:30 e si muove appena sotto la parità a 47.622,16 punti.
