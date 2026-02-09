Milano 9-feb
46.823 +2,06%
Nasdaq 9-feb
25.268 +0,77%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 9-feb
10.386 +0,16%
Francoforte 9-feb
25.015 +1,19%

Borsa: Consolida sui livelli della vigilia il Dow Jones (-0,05% alle 19:30)

Il Dow Jones continua gli scambi a 50.088,16 punti

In breve, Finanza
L'indice dei giganti USA mostra un esiguo -0,05% alle 19:30 e passa di mano a 50.088,16 punti.
