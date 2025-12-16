Milano 15-dic
44.117 +1,39%
Nasdaq 15-dic
25.067 -0,51%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 15-dic
9.751 +1,06%
Francoforte 15-dic
24.230 0,00%

Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,28% alle 03:50

Il Nikkei 225 si muove a 49.523,56 punti

Tokyo, in perdita dell'1,28% alle 03:50, tratta in ribasso a 49.523,56 punti.
