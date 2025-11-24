SYS-DAT, buyback per 183 mila euro

(Teleborsa) - SYS-DAT
, società quotata su Euronext Milan, segmento STAR, operatore italiano nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e del mercato di servizi, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 9 ottobre
2025, ha reso noto di aver acquistato
tra il 17 e il 21 novembre 2025 inclusi, complessivamente 33.767 azioni ordinarie proprie
ad un prezzo medio di circa 5,43 euro e per un controvalore
pari a 183.209,18 euro
.
A seguito degli acquisti sopra indicati, al 24 novembre la Società detiene 138.193 azioni proprie, corrispondenti allo 0,4417% del capitale sociale.
In Borsa, intanto, buona la performance della società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali
, che si attesta a 5,36 euro, con un aumento dell'1,90%.