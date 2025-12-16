Milano
14:08
44.239
+0,28%
Nasdaq
15-dic
25.067
0,00%
Dow Jones
15-dic
48.417
-0,09%
Londra
14:08
9.702
-0,50%
Francoforte
14:08
24.146
-0,35%
Martedì 16 Dicembre 2025, ore 14.24
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
16 dicembre 2025 - 10.00
Giornata negativa per l'
indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica
, che continua la seduta a 1.594,62 punti, in calo dello 0,73%.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: giornata negativa in Borsa per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Titoli e Indici
Euro Stoxx Ind Goods & Svcs
-0,91%
Altre notizie
Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto