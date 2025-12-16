Milano 14:08
Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

Giornata negativa per l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che continua la seduta a 1.594,62 punti, in calo dello 0,73%.
