Venerdì 6 Febbraio 2026, ore 12.12
Bilancia commerciale Germania in dicembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
06 febbraio 2026 - 09.40
Germania,
Bilancia commerciale in dicembre pari a 17,1 Mld Euro
, in aumento rispetto al precedente 13,6 Mld Euro (la previsione era 14,1 Mld Euro).
