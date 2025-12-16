Milano 14:14
44.240 +0,28%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:14
9.704 -0,48%
Francoforte 14:14
24.147 -0,34%

Londra: scambi negativi per Polar Capital Technology Trust

Migliori e peggiori
Londra: scambi negativi per Polar Capital Technology Trust
(Teleborsa) - Rosso per il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito, che sta segnando un calo del 2,17%.

L'andamento di Polar Capital Technology Trust nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4,486 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4,543. Il peggioramento di Polar Capital Technology Trust è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 4,457.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```