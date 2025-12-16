New York: andamento rialzista per Southwest Airlines

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia aerea americana
, che lievita del 2,85%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Southwest Airlines
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,07%, rispetto a -0,55% dell'indice del basket statunitense
).
Lo status tecnico di Southwest Airlines
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 43,54 USD, mentre il primo supporto è stimato a 42,28. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 44,8.
