Usa, a ottobre scorte industria +0,3% m/m e vendite -0,2% m/m

(Teleborsa) - Continuano a crescere a ottobre le scorte e vendite dell'industria. Secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato per le scorte una variazione al rialzo su base mensile dello 0,3% a 2.677,5 miliardi di dollari, in linea con la crescita di settembre e sopra le stime degli analisti (+0,1%). Su base annua si è registrato un incremento dell'1,4%.

Nello stesso periodo, anche le vendite sono calate dello 0,2% su base mensile attestandosi a 1.943,7 miliardi di dollari. Su anno si registra un aumento del 3,5%.

La ratio scorte/vendite si è attestata all'1,38. A ottobre 2024 era pari all'1,41.
