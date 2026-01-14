Usa, a ottobre scorte industria +0,3% m/m e vendite -0,2% m/m

(Teleborsa) - Continuano a crescere a ottobre ledell'. Secondo quanto comunicato dalstatunitense, si è registrato per le scorte una variazione al rialzo su base mensile dello 0,3% a 2.677,5 miliardi di dollari, in linea con la crescita di settembre e sopra le stime degli analisti (+0,1%). Su base annua si è registrato un incremento dell'1,4%.Nello stesso periodo, anche lesono calate dello 0,2% su base mensile attestandosi a 1.943,7 miliardi di dollari. Su anno si registra un aumento del 3,5%.Lasi è attestata all'1,38. A ottobre 2024 era pari all'1,41.