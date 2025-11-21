Milano
Vendite dettaglio Regno Unito (MoM) in ottobre
21 novembre 2025 - 08.40
Regno Unito,
Vendite dettaglio in ottobre su base mensile (MoM) -1,1%
, in calo rispetto al precedente +0,7% (la previsione era -0,1%).
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto