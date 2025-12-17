Milano 12:05
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 16/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 16 dicembre

Sostanzialmente invariata la seduta per l'indice svizzero, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Il quadro tecnico di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 13.113,2. Rischio di discesa fino a 12.943,9 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 13.282,4.


