Antares Vision, CdA ritiene congruo il prezzo OPA di Crane NXT di 5 euro

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Antares Vision
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha approvato il comunicato dell'emittente
in merito all’offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da Crane NXT Inspection and Tracking Technologies
.
Alla riunione consiliare, presieduta da Emidio Zorzella, hanno partecipato tutti gli amministratori, salvo Christina Cristiano, assente giustificata. All'esito della riunione, il CdA, all'unanimità dei partecipanti, ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo
(pari, per ciascuna azione che sarà portata in adesione, a 5,00 euro, da intendersi "cum dividend").(Foto: © rawpixel)