Milano 17:35
42.651 -0,44%
Nasdaq 17:39
24.602 +0,40%
Dow Jones 17:39
45.953 -0,30%
Londra 17:35
9.507 -0,47%
Francoforte 17:35
23.163 -0,08%

Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (+0,06%)

Il Nasdaq-100 apre a 24.517,27 punti

L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un timido +0,06%, a quota 24.517,27 in apertura.
