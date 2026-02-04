Milano 3-feb
46.421 +0,90%
Nasdaq 3-feb
25.339 -1,55%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 3-feb
10.315 -0,26%
Francoforte 3-feb
24.781 -0,07%

Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-1,22%)

L'Indice della Borsa di Shanghai ha iniziato gli scambi a 4.067,74 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-1,22%)
L'Indice della Borsa cinese registra una flessione dell'1,22%, a quota 4.067,74 in apertura.
Condividi
```