Milano 12:08
44.263 +0,62%
Nasdaq 16-dic
25.133 0,00%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 12:08
9.850 +1,70%
Francoforte 12:08
24.081 +0,02%

Eurozona: in calo l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Construction & Materials
Perde terreno il comparto costruzioni europeo, che retrocede a 818,4 punti, ritracciando dello 0,77%.
Condividi
```