Milano 15:49
44.220 +0,52%
Nasdaq 15:49
25.022 -0,44%
Dow Jones 15:49
48.244 +0,27%
Londra 15:49
9.833 +1,53%
Francoforte 15:49
24.062 -0,06%

Francoforte: andamento negativo per Volkswagen AG Pref

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per Volkswagen AG Pref
(Teleborsa) - Pressione su le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, che tratta con una perdita del 2,16%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Volkswagen AG Pref rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 105,8 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 103,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 103.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```