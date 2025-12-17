Francoforte: andamento negativo per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Pressione su le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen
, che tratta con una perdita del 2,16%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Volkswagen AG Pref
rispetto all'indice della Borsa di Francoforte
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 105,8 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 103,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 103.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)