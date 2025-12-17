Francoforte: nuovo spunto rialzista per Aurubis

produttore tedesco di rame

Aurubis

Germany MDAX

big europea del rame

Aurubis

(Teleborsa) - Balza in avanti il, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,96%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso larispetto all'indice.La tendenza di breve dimoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 120,3 Euro e supporto a 118. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 122,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)