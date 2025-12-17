Francoforte: nuovo spunto rialzista per Aurubis

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore tedesco di rame
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,96%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aurubis
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big europea del rame
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Aurubis
moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 120,3 Euro e supporto a 118. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 122,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)