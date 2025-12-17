Milano 12:10
Londra: andamento rialzista per Fresnillo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il leader mondiale dell'argento, in guadagno del 2,94% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fresnillo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Fresnillo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 30,23 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 29,85. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 30,62.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
