Londra: balza in avanti Phoenix Group Holdings

(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda attiva nel settore del risparmio e della pensione a lungo termine
, che lievita del 3,38%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Phoenix Group Holdings
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,5%, rispetto a +1,68% del principale indice della Borsa di Londra
).
Tecnicamente, Phoenix Group Holdings
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7,285 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,053. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,518.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)