Londra: balza in avanti Phoenix Group Holdings
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda attiva nel settore del risparmio e della pensione a lungo termine, che lievita del 3,38%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Phoenix Group Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,5%, rispetto a +1,68% del principale indice della Borsa di Londra).


Tecnicamente, Phoenix Group Holdings è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7,285 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,053. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,518.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
