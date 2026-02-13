Milano 10:50
Londra: andamento rialzista per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,73%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rolls-Royce Holdings più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario tecnico di Rolls-Royce Holdings mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 12,45 sterline con area di resistenza individuata a quota 12,69. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 12,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
