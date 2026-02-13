Londra: andamento rialzista per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,73%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rolls-Royce Holdings
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Rolls-Royce Holdings
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 12,45 sterline con area di resistenza individuata a quota 12,69. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 12,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)