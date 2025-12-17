Londra: scambi in positivo per Barclays

holding bancaria inglese

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 2,48%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,648 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,569. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,727.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)