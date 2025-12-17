Milano 15:51
44.246 +0,58%
Nasdaq 15:51
25.055 -0,31%
Dow Jones 15:51
48.331 +0,45%
Londra 15:51
9.840 +1,61%
Francoforte 15:51
24.083 +0,02%

Londra: scambi in positivo per Barclays
(Teleborsa) - Avanza la holding bancaria inglese, che guadagna bene, con una variazione del 2,48%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Barclays rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Barclays è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,648 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,569. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,727.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
