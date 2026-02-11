Milano 17:35
Nexi, Barclays ha una partecipazione potenziale del 5,103%

(Teleborsa) - Barclays ha una partecipazione potenziale del 5,103% in Nexi, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 4 febbraio 2026.

In particolare, lo 0,945% sono diritti di voto riferibili ad azioni, il 3,001% sono "Right to recall" senza data di scadenza; obbligazioni convertibili con data di scadenza compresa tra il 24/04/2027 ed il 24/02/2028, l'1,157% sono "Portfolio Swap" con date di scadenza comprese tra il 28/08/2026 ed il 09/07/2027; Equity Swap con date di scadenza comprese tra il 10/09/2027 e il 13/09/2027.
