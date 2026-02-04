Londra: movimento negativo per Barclays

holding bancaria inglese

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione del 2,49% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 5,006 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 4,833. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 5,18.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)